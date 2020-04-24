رويترز: وفيات كورونا في أميركا اقتربت من 50 ألف شخص

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أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز"، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ49 ألف شخص الخميس، بمتوسط زيادة يومية خلال أبريل بلغ ألفي وفاة.





واقترب العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة من 860 ألفا الخميس.

وزادت حالات الإصابة بما يفوق 30 ألفا الأربعا، في أكبر زيادة خلال خمسة أيام، بما يتسق مع المتوسط اليومي لأبريل وفقا لحسابات "رويترز".

وفي أنحاء البلاد يقول مسؤولون، إن إمكانيات إجراء الفحوص لا تزال تعاني من المشكلات، مع نقص في أدوات أخذ العينات، إضافة إلى النقص في عدد العاملين وتتبع المخالطين للمصابين.

وفي حال استمرت الوفيات في الولايات المتحدة على هذا المنوال، فقد يصل عدد ضحايا الفيروس إلى 50 ألفا يوم الجمعة.