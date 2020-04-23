اليونان تمدد حظر التجول: الاصابات والفويات الى تزايد

أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل اربع حالات وفاة جديدة في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا، مما رفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه إلى 125 شخصا، وهم 33 سيدة و92 رجلا ويعاني 90.1% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 74 عاما.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2463 مصابا، ومنهم 574 شخصا اصيبوا بها في الخارج، و1131 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 52 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 15 سيدة، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 57 شخصا من غرف العناية المشددة، واجري حتى تاريخه اكثر من 60000 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن نائب وزير الدفاع المدني اليوناني نيكوس خارداليس عن تمديد الإجراءات منع التجول الا للضرورة حتى الرابع 4 من مايو ايار المقبل . وأضاف أن "رفع تدابير العزل سيتم على مراحل متتالية خلال شهري مايو ايار ويونيو حزيران "، مشدداً على أن "الآثار على النظام الصحي ستُقيم أسبوعاً بعد أسبوع.