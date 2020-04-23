living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رغم التحذيرات.. ولايات أميركية تتجه نحو "الانعتاق" من كورونا

23
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على الرغم من التحذيرات بشأن احتمال أن تضرب موجة ثانية من وباء كوفيد-19 البلاد، خصوصا ولاية نيويورك، يبدو أن العديد من الولايات الأميركية ستتخذ خطوات لفك الإغلاق وإن كان تدريجيا.
 
وكشفت المزيد من الولايات الأميركية في الجنوب وفي الغرب الأوسط عن خططها والاستعداد لإعادة فتح اقتصادها رغم تفشي وباء كوفيد-19، في حين يصر حاكم ولاية كاليفورنيا على الأوامر الصارمة ببقاء الناس في منازلهم وإغلاق الشركات.
 
وهذا التضارب في الأوامر في الولايات الخمسين يعني أن بعض الأميركيين سيظلون حبيسي منازلهم غير قادرين على العمل ولأجل غير مسمى، بينما بدأ آخرون يغامرون بالخروج للمرة الأولى منذ أسابيع.
 
كاليفورنيا تتمسك بالإغلاق
 
وقال حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، في تصريحاته اليومية عن فيروس كورونا الجديد، لسكان الولاية الأكبر تعدادا في الولايات المتحدة "كان بودي أن أتمكن من تحديد تاريخ محدد لأن أعلن أن بوسعنا أن نغير هذا الوضع ونعود للحياة العادية".
 
وأضاف "حاولنا أن نوضح جليا أنه لا مجال لهذا التغيير ولا موعد يتعلق بقدرتنا على إعطاء ذلك التصريح الذي أعلم أن الكثير منكم ينشدونه ويستحقونه"، وفقا لما ذكرته رويترز.
 
وأوضح حاكم الولاية أن من بين الخطوات التي يحتاجها مسؤولو الصحة، قبل أن يتمكن سكان كاليفورنيا البالغ عددهم 40 مليونا من العودة إلى الوظائف والمدارس والمتاجر، تكثيف الاختبارات التشخيصية للفيروس لتصل إلى 25 ألف شخص يوميا.
 
وبيّن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد بإرسال 100 ألف أداة اختبار في الأسبوع المقبل و250 ألفا في الأسبوع التالي.
 
يشار إلى أن إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة، التي ارتفع عدد الإصابات الإجمالية فيها إلى 830 ألف حالة، بلغ حتى أمس الأربعاء 47050 حالة، بزيادة نحو 1800، فيما لم تسجل بعض الولايات أي حالة وفاة بعد.
 
ولايات على خط "الانعتاق"
 
وفي الأثناء، يتزايد عدد الولايات التي تسعى إلى إنهاء خطط الإغلاق حيث بدأت بوضع خطط الانعتاق من سياسة "البقاء في المنازل" وفتح الاقتصاد.
 
فقد كشفت حاكمة ولاية ميشيغان، الديمقراطية غريتشن ويتمر، التي تواجه انتقادا من النشطاء المحافظين بسبب سياساتها الصارمة لإبقاء الناس في البيوت، عن نوايا بإعلان المزيد من التفاصيل بخصوص إعادة فتح اقتصاد الولاية المقرر يوم الجمعة.
 
وفي ولاية أوهايو، قال مسؤولون إنهم سيكشفون عاجلا عن خططهم، وكذلك فعل حكام ولايات الغرب الأوسط الذين قالوا إنهم يعملون معا لوضع خطة لإنهاء القيود.
 
وفي تكساس، قال حاكم الولاية غريغ أبوت إنه سيعلن بالتفصيل الأسبوع المقبل عن الاستعدادات لإعادة فتح أكبر عدد ممكن من الشركات في الأسبوع الأول من مايو.
 
وكانت ولايتا جورجيا وكارولينا الجنوبية، وعدة ولايات أخرى في الجنوب، قد بدأت بالفعل إعادة فتح اقتصاداتها، وتواجه انتقادا من بعض خبراء الصحة الذين يحذرون من أن الإقدام على ذلك بسرعة قد يؤدي إلى زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
 
ورغم أنه يميل إلى فتح اقتصاد البلاد عموما، قال ترامب إن خطط جورجيا لفتح أعمال مثل صالونات الحلاقة والعناية بالأظافر ومراكز البولينغ هذا الأسبوع سابقة لأوانها.
 
ووفقا لنموذج، أعده معهد القياسات والتقييم الصحي في جامعة واشنطن ويستخدمه البيت الأبيض، فإنه ما كان ينبغي لولايتي كارولينا الجنوبية وجورجيا فتح الأعمال قبل يومي الخامس والتاسع عشر من يونيو على التوالي.
 
وكانت الولايات والإدارات المحلية في أميركا قد أصدرت في وقت سابق أوامر "البقاء في المنازل" مما أثر على حوالي 94 في المئة من الأميركيين، في محاولة للحد من الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19.
 
وضربت القيود الاقتصاد الأميركي بقوة عندما أصبح أكثر من 22 مليون أميركي عاطلين عن العمل بسبب الإغلاق الإلزامي للأعمال والشركات.
 
 موجة ثانية
 
من جانبه، حذر حاكم نيويورك الديمقراطي أندرو كومو، الذي اجتمع مع ترامب يوم الثلاثاء، من احتمال حدوث موجة ثانية إذا تم تخفيف القيود بشكل غير مسؤول، وقال "ليس هذا وقت التصرف بغباء.. سيموت المزيد إذا لم نتحل بالذكاء".
 
واستطرد، رغم اعترافه بأن المسؤولين المحليين يشعرون بضغوط سياسية لإعادة فتح الشركات، قائلا "إذا اتخذنا خطوة سيئة، ستأخذنا في طريق انتكاسة"، مضيفا أن "الوباء لن ينتهي سريعا".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout