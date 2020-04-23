رغم قيود العزل.. "عازفة كمان" تكسر حاجز الصمت

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بعدما خلت شوارع مدينة نيو أورليانز الأميركية من المارة بعد تطبيق قيود العزل العام بسبب فيروس كورونا لم تستسلم سارة غرانت وعازفة الكمان المتجولة آنا روزنوفسكا لليأس وقررتا تقديم عرض موسيقي متجول.

العرض الذي تقود فيه غرانت عربة مكشوفة ذات ثلاث عجلات وبداخلها روزنوفسكا تعزف الكمان يحمل اسم (صندوق الموسيقى المتجول) واكتسب شهرة في أحياء نيو أورليانز.

وقالت روزنوفسكا: "لم نكن نعلم مدى احتياج الناس لهذا الأمر".

وفي مدينة تعشق الموسيقى مثل نيو أورليانز خيم الصمت على الحانات المغلقة وخلقت الشوارع الخالية حالة من الفراغ.

وأدت القيود الصارمة على التجمعات إلى إلغاء الحفلات الموسيقية واستعراضات الشوارع ومهرجان الجاز والتراث الذي كان يجذب مئات الآلاف في مثل هذا الأسبوع والأسبوع القادم.

والآن تصدح الألحان التي تعزفها روزنوفسكا مباشرة مصحوبة بموسيقى مسجلة في الخلفية في شوارع نيو أورليانز في محاولة لتخفيف وطأة ليالي العزل عن سكان المدينة الهادئة.