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قرارات تخفيف إجراءات في برلين المتعلقة بجائحة كورونا

23
APRIL
2020
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أعلنت حكومة برلين عدة قرارات لتخفيف الإجراءات التي تتعلق بجائحة كورونا.
ابرز القرارات:
- فرض ارتداء كمامة الفم الواقية إبتداءً من تاريخ 27.04.2020 عند التنقل بالمواصلات العامة.
- اعادة فتح جميع المحلات التجارية إبتداءً من يوم الغد مع مراعاة الإجراءات الوقائية ما عدا المحلات التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع.
- المطاعم و المقاهي يبقى حالها كما هو عليه دون تغيير.
- اعادة السماح بالقيام بالشعائر الدينية اعتباراً من تاريخ 04.05.2020 فقط ل 50 شخص مع مراعاة الإجراءات الوقائية و التعقيم و ترك مسافة بين الأشخاص، من ناحية أخرى تم السماح ل 20 شخص لحضور مراسم تشييع المتوفين و ذلك ابتداء ً من الغد
- اعادة السماح للتجمع ابتداء من الغد ل 20 شخص، و إبتداءً من تاريخ 04.05 يسمح بالتجمع ل 50 شخص في العراء.
- تبقى النوادي الليلية و المسارح و دور الأوبرا بالاضافة الى المراكز الثقافية مغلقة حتى تاريخ 31.07.2020 
-منع الاحتفالات و التجمعات لأكثر من 5000 شخص حتى تاريخ 24.10.2010  اما بالنسبة للفعاليات التي تضم اقل من 1000 شخص فسيسمح بها بعد تاريخ 31.08.2020
-اعادة افتتاح المتاحف و المعارض إبتداءً من 04.05.2020
-السماح بمارسة الألعاب الفردية بجميع اشكالها، تبقى مراكز ألعاب الأجسام و اللياقة مغلقة حتى إشعار اخر.
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