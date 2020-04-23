"خبر سار" من الصين.. هل تقترب نهاية كورونا؟

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الخميس، أن البر الرئيسي سجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية يوم 22 أبريل، نزولا من 30 حالة كان قد سجلها قبل يوم، وذلك مع انخفاض عدد الحالات الوافدة والتي تعكس الإصابات بين مسافرين قدموا من الخارج.



وذكرت اللجنة أن هناك 6 حالات وافدة من بين الإصابات المؤكدة الجديدة بمرض كوفيد-19 انخفاضا من 23 حالة في اليوم السابق.

وأضافت أن عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس ولم تظهر عليهم أعراض الإصابة انخفض أيضا إلى 27 بعدما كان 42 في اليوم السابق.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 82798 إصابة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة نتيجة الفيروس ليظل الإجمالي 4632 متوفيا دون تغيير.

وفي وقت سابق، رفعت ولاية ميزوري الأميركية دعوى قضائية ضد الصين بتهمة إخفاء خطورة وباء كوفيد-19، والتسبب "بأضرار" اقتصادية وبشرية "لا يمكن تعويضها" في هذه الولاية وفي العالم، مما استدعى ردا غاضبا من بكين.

ودعوى الحق المدني التي قدمها المدعي الجمهوري في الولاية، إريك شميت، تستهدف الحكومة والحزب الشيوعي الصيني ومسؤولين آخرين ومؤسسات في الصين.

وتتهمهم خصوصا "بإخفاء معلومات مهمة" في فترة ظهور الوباء، واعتقال المبلغين عن ذلك، وإنكار الطبيعة الشديدة العدوى لفيروس كورونا المستجد.