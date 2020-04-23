منظمة الصحة العالمية تكشف المصدر المحتمل لفيروس كورونا

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أعلنت فضيلة الشايب، المتحدثة الرسمية باسم منظمة الصحة العالمية، أن مصدر فيروس كورونا المفترض هو الخفافيش، ومنها انتقل إلى الإنسان عبر وسيط.

وقالت المتحدثة، "تشير جميع الأدلة المتوفرة، إلى أن أصل هذا الفيروس حيواني. ولم ينتج ولم يتم التلاعب به في المختبرات. وأن الخفافيش هي موطنه البيئي. ولكن من الضروري معرفة كيف انتقل الفيروس من الخفافيش إلى الإنسان. لأنه من الواضح جدا وجود وسيط نقله من الخفافيش إلى البشر".

ووفقا لها، تعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البلدان الأخرى من أجل تحديد طبيعة فيروس COVID-19 ومن أجل ذلك شكلت عدة مجموعات للخبراء.

وقالت الشايب "لا نعلم حاليا مصدر الفيروس. لذلك علينا جميعا التركيز على الحقائق وليس على النظريات. إن منظمة الصحة العالمية منظمة علمية ونحن نعتقد أن أصل الفيروس ومصدره حيواني".

واشارت المتحدثة، إلى أن 70% من الفيروسات الجديدة مصدرها حيواني، من بينها فيروسات إيبولا والطاعون وفيروس كورونا.