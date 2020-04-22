اليونان لم تسجل اي حالة وفاة اليوم ولكن الاصابات بكورونا ارتفعت!

A + A -

أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الاربعاء ، عن عدم تسجيل اية حالة وفاة في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، وعليه بقيا عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه 121 شخصا، وهم 32 سيدة و89 رجلا ويعاني 90.1% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 74 عاما.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2408 مصابا، ومنهم373 شخصا اصيبوا بها في الخارج و1124 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 55 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 15 سيدة، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 51 شخصا من غرف العناية المشددة، واجري حتى تاريخه اكثر من 60000 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.