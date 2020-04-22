تعافيا من كورونا في يوم واحد..!

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تعافى من الفيروس التاجي في يوم واحد زوجان بريطانيان متقاعدان عاشا معًا 56 عاما ولم يفترقا بتاتا.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن سيدني مور، 77 عاما، وزوجته البالغة من العمر 76 عاما، أصيبا بوباء "كوفيد -19" في أوائل أبريل، ونقلا إلى مستشفى للأمراض المعدية.

وعقب إجراء الفحوص، تأكدت إصابتهما بالفيروس التاجي، ووضعا في قسم واحد، كي لا ينفصلا أثناء تلقي العلاج.

وفقا للزوج سيدني مور، أن زوجته تجد صعوبات بالغة في السمع، لذلك ساعدها في كل شيء، وعالجها الأطباء بعناية فائقة.

وبعد خمسة أيام من إدخالهما إلى المستشفى، تعافى الزوجان تماما من المرض وخرجا من المستشفى، وهما حاليا في عزلة ذاتية بالمنزل.

وترصد البوابة الدولية للإحصاء أن عدوى الفيروس التاجي أودت حتى 21 أبريل، بحياة أكثر من 16.5 ألف من سكان بريطانيا، فيما أصيب بالفيروس في البلاد ما يقرب من 125 ألف شخص.