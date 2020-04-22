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بسبب وفيات كورونا.. الولايات المتحدة تعود لـ"الرقم المأساوي"

22
APRIL
2020
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سجّلت الولايات المتّحدة، مساء الثلاثاء، وفاة 2804 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد فيما سجلت 25985 اصابة جديدة بالفيروس.
 
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 45000 أكثر من وفاة، في حين تخطّى عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس 800 ألف إصابة.

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجّلة، الثلاثاء، ضخمة بالمقارنة مع تلك المسجّلة قبل يوم واحد إذ بلغت الحصيلة اليومية للوفيات مساء الاثنين 1433 وفاة.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

 

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