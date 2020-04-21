وفاة 121 شخصا بسبب بفيروس كورونا في اليونان وعدد الاصابات الى ارتفاع!

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 5 حالات وفاة في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 121 شخصا، وهم 32 سيدة و89 رجلا ويعاني 90.1% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 74 عاما.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالاضافة الى اصابة 150 شخصا اخرين في مركز كرانيذي للاجئين والمهاجرين ومن بينهم 148 لاجئا ومهاجرا ويونانيان 2 ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2401 مصابا، ومنهم 572 شخصا اصيبوا بها في الخارج و1111 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 59 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 15 سيدة، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 46 شخصا من غرف العناية المشددة، واجري اكثر من 55666 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.

و اعلن تسيودراس عن اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة من قبل هيئة الصحة العامة اليونانية في مركز كرانيذي ووضع فريق طبي مختص يعمل على رصد الاشخاص المصابين بفيروس كورونا واعلان الحجر الصحي لمدة 14 يوما في المنطقة .