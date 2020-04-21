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صورة لرونالدو تثير الجدل مجددا في زمن حجر كورونا

21
APRIL
2020
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عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليثير الجدل مجددا، بعد نشره لفيديو يظهر عائلته وهي تحتفل بعيد ميلاد ابنة أخت نجم يوفنتوس، وذلك في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البرتغال.
 
ورغم إعلان الطوارئ وفرض حجر منزلي على المواطنين في ماديرا، فقد نشر كريستيانو رونالدو فيديو ظهر فيه عدد كبير من الأشخاص، وهم يحتفلون بعيد ميلاد ابنة أخت مهاجم يوفنتوس الإيطالي.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها رونالدو الجدل منذ بداية الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، حيث ظهر منذ عدة أيام وهو يتدرب داخل ملعب ناديه القديم الذي نشأ فيه خلال فترة طفولته.
 
وبعد ذلك تأكد أنه يمتلك ملعب بأكمله تحت خدمته وهو ملعب "ناسيونال ماديرا" البرتغالي، لإجراء التدريبات رفقة عدة أشخاص لرفع المستوى البدني لنجم يوفنتوس الإيطالي، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإٍسبانية.
 
جدير بالذكر أن رونالدو يتواجد برفقة زوجته جورجينا وأبنائه في البرتغال منذ التاسع من مارس الماضي بعد مغادرته إيطاليا بسبب تفشي الوباء ولم يحدد بعد موعد عودته لمدينة تورينو.
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