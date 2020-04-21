إيطاليا تعلن موعد بدء تخفيف إجراءات العزل

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قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي الثلاثاء، إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من الرابع من مايو.

وذكر كونتي في منشور على فيسبوك: "أتمنى لو كان بوسعي أن أقول، لنفتح كل شيء فورا، ونبدأ صباح الغد... لكن هذا سيكون قرارا غير رشيد. إنه سيؤدي إلى صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة وسيفسد كل الجهود التي بذلناها حتى الآن".

وأضاف: "يجب أن نتصرف على أساس خطة (إعادة فتح) على المستوى الوطني، تضع في الاعتبار أيضا الخصوصيات الإقليمية".

وأظهرت حصيلة رسمية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تراجع، الاثنين، للمرة الأولى في إيطاليا، وذلك بعد تسجيل 2256 حالة.

والاثنين، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 108 آلاف و237 مصابا، أي أقل بعشرين إصابة عن الأحد.

وقال رئيس جهاز الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي، إنها "المرة الأولى"، معتبرا أنه "معطى إيجابي".

وبالرغم من تراجع عدد المصابين، فإن جهاز الحماية المدنية، أكد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد-19"، بعد تسجيل 454 حالة الاثنين، بارتفاع طفيف عن حصيلة الأحد.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي المرض في 21 فبراير بـإيطاليا، إلى 24114، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 181228.