رغم إعلان السيطرة على كورونا.. ألمانيا تسجل 1785 إصابة جديدة

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 1785 إلى 143 ألفا و457 مما يمثل زيادة طفيفة في عدد الإصابات الجديدة بعد يومين من التراجع.

وأظهر إحصاء معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الثلاثاء، أن عدد وفيات الفيروس في ألمانيا زاد بواقع 194 إلى 4598، حسبما ذكرت "رويترز".

وأعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان في برلين ، يوم الجمعة، أن وباء "كوفيد-19" في ألمانيا أصبح تحت السيطرة وأنه يمكن إدارته والتحكم به.

وأوضح الوزير الألماني أن بلاده أجرت فحوصا واختبارات تشخيصية تتعلق بـفيروس كورونا الجديد لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن.

وكشف شبان أن بلاده ستنتج 50 مليون كمامة واقية أسبوعيا اعتبارا من أغسطس، بينها 10 ملايين كمامة من نوع "أف أف بي 2"، وهو النوع المزود بفلتر لتنقية الهواء.

وأوضح أنه تم إسناد عقود لخمسين شركة تريد إنتاج 10 ملايين كمامة و40 مليون كمامة جراحية اعتبارا من شهر أغسطس.