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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب قبالة سواحل اليابان

20
APRIL
2020
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ضرب زلزال بقوّة 6.4 درجة قبالة الساحل الشرقي لليابان في وقت مبكر، الاثنين، وفق المرصد الجيولوجي الأميركي، لكن لم يصدر تحذير من حصول تسونامي
 
وحدد المرصد الأميركي مركز الزلزال على عمق 41.7 كيلومتر تحت المحيط الهادي، وعلى بعد اقل من 50 كيلومترا من سواحل إقليم مياغي، وفق ما ذكر على موقعه الإلكتروني، مصنفا خطر وقوع خسائر أو ضحايا بأنه منخفض.
 
أما وكالة الأرصاد الجوية اليابانية فقدّرت قوة الزلزال ب6.1 درجة، مشيرة إلى أنه ضرب على عمق 50 كيلومترا، فيما لفتت وكالة أنباء كيودو اليابانية أيضا إلى عدم صدور تحذيرات من تشكل موجات تسونامي إثر الزلزال.
 
وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.
 
وفي عام 2011 ضرب زلزال مدمر بقوة 9 درجات على بعد 130 كيلومترا شرق مياغي مما أدى الى تشكل موجة تسونامي هائلة تسببت بدمار كبير، ومقتل 16 ألف شخص على الأقل.
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