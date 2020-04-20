living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غضب في السويد.. كبار السن يدفعون ثمن "استراتيجية الوباء"

20
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثارت الاستراتيجية التي اتبعتها السويد في مواجهة فيروس كورونا موجة غضب في البلاد، ذلك أنها أدت إلى وفيات بالمئات داخل دور رعاية المسنين، بسبب الإجراءات التي وصفت بالمتساهلة.
 
 
ولم تمض أيام أيام قليلة على منع ماغنوس بونديسون من زيارته والدته التي تعيش في إحدى دور الرعاية بمدينة أوبسالا، مطلع أبريل، حتى بدأ القلق يساوره، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، الاثنين.
 
ويقول ماغنوس إن العاملين في دار الرعاية أتاحوا له، عوضا عن ذلك، الاتصال بوالدته عبر تطبيق "سكايب" لمكالمات الفيديو، ولاحظ أثناء المكالمة أن اثنين من موظفي الدار لا يرتدون الأقنعة الواقية ولا قفازات.
 
وعندما سأل ماغنوس بعد عدة أيام الموظفين في الدار عن سبب عدم ارتداء الأقنعة والقفازات، تلقى إجابة بأن الموظفين يتبعون الإرشادات فقط، والتي تبين لاحقا أنها كانت سببا في وفيات كبيرة بين المسنين.
 
أرقام مفزعة
 
وبالتوازي مع ذلك، تحدثت تقارير في وسائل الإعلام في السويد عن تفشي فيروس كورونا في دور رعاية المسنين في البلاد، مع تأكيد وجود مئات الحالات بين المسنين في العاصمة ستوكهولم، المنطقة الأكثر تعرضا للفيروس في السويد.
 
ومنذ انتشار هذه المعلومات، تصاعدت الضغوط على الحكومة السويدية لتوضيح المفارقة المؤلمة أن ثلث الوفيات في البلاد من المسينين الموجودين في دور الرعاية، والهدف المعلن لوجودهم هناك كان حماية هؤلاء من مرض (كوفيد -19) الذي يتسبب به فيروس كورونا.
 
وكانت أرقام رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة في السويد، الأسبوع الماضي، تشير إلى أن 1333 شخص توفوا بسبب فيروس كورونا.
 
ويقر عالم الأوبئة السويدي، أندرس تيغنيل بأن الوضع في دور الرعاية مثير للقلق، مضيفا "هذه مشكلتنا الكبيرة".
 
ويعتبر تيغنيل، مهندس الاستراتيجية الوطنية في السويد لمواجهة كورونا، التي كانت تطلب من الناس طواعية تنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي ولم تحمل أي طابع إجباري.
 
وقال صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الاستراتيجية السويدية كانت "خفيفة نسبيا"، إذ إنها كانت تطالب بعدم السفر غير الضروري، لكنها لم تمنعه، والعمل في المنزل.
 
تحرك حكومي
 
وأمام الانتقادات المستمرة، تحرك رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، وقال إن البلاد واجهت وضعا خطيرا في دور رعاية المسنين، معلنا عن جهود لتعزيز حماية تلك الدور وفتح تحقيق في التقصير.
 
ومن بين منتقدي أداء الحكومة السويدية، عالمة الفيروسات، لينا إينهورن، وقالت لصحيفة "أوبزرفر" إن الحكومة وجهازها الصحي لا يزالا يقاومان أكثر التفسيرات وضوحا للأزمة.
 
وأضافت أن على الحكومة أن تعترف بالفشل، فلقد كانت تتحدث طوال الوقت عن أن هدفها الرئيسي حماية المسنين، الأمر الذي لم يتحقق. 
 
وتقول السويد إن تفشي بفيروس كورونا داخل دور الرعاية يتعلق بتدريب الموظفين الذي كان دون المستوى، بحسب عالمة الفيروسات.
 
تعلميات ضعيفة
 
وكانت تعليمات الصحة السويدية إلى أولئك العاملين في دور الرعاية، مثل تلك التعليمات الموجهة للتعامل مع فيروس كورونا بشكل عام، أي أن انتقال عدوى الفيروس من أشخاص لا يعانون من الأعراض، أمر محدود للغاية.
 
وتجاهلت التعليمات ارتداء الأقنعة الواقية أو القفازات أو أي معدات حماية أخرى، ما لم يتعاملوا مع شخص يشتبه بإصابته بفيروس كورونا.
 
وقال أحد العاملين في دار رعاية رفض الكشف عن اسمه لم يكن لدينا أقنعة على الإطلاق، رغم أننا نتعامل مع الأشخاص الأكثر ضعفاً على الإطلاق".
 
وأضاف "ليس لدينا معقم لليدين، فقط صابون".
 
وقالت ممرضة لهيئة الإذاعة السويدية العام :"أسوأ شيء أننا نحن الموظفين ننقل العدوى إلى كبار السن".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout