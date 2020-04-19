العثور على جثث 44 سجينا من بوكو حرام في زنزانتهم بتشاد

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أعلن المدعي العام التشادي أمس السبت، العثور على جثث 44 سجينا من بوكو حرام في زنزانتهم بالعاصمة نجامينا، كانوا اعتقلوا اخيرا خلال عملية للجيش.

وقال المدعي العام يوسف توم للتلفزيون الحكومي إنه صباح الخميس، أعلمهم السجانون أنهم وجدوا جثث 44 سجينا في زنزانتهم، مضيفاً أن هؤلاء ضمن 58 عنصرا من بوكو حرام اعتقلوا" خلال العملية الأخيرة للجيش ضد بوكو حرام الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد ونقلوا إلى نجامينا لغرض التحقيق.

وتابع أنهم دفنوا 40 جثة فيما أعادوا أربع جثث للطبيب الشرعي لتشريحها، مشيرا إلى أن خلاصة التشريح تشير إلى استهلاك مادة طبية قاتلة تسببت في أزمة قلبية لدى بعضهم واختناق شديد لدى البعض الآخر، هذا وأطلق الجيش التشادي عملية باسم "غضب بوما" في 31 آذار، أعلن انتهاءها يوم 8 نيسان/ابريل، وأكد الجيش حينها قتل ألف إرهابي، مقابل خسارة 52 عنصراً.

وتاتي العملية ردا على هجوم دام على قوات بلاده يوم 23 آذار في شبه جزيرة بوما، أدى إلى مقتل نحو 100 عسكري خلال 24 ساعة، ما يمثل أكبر خسارة في تاريخ الجيش التشادي.