living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صاحبة "القلب الذهبي" وآخرون.. كورونا يغيب أبطال الجيش الأبيض

19
APRIL
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في خضم معركة مواجهة فيروس كورونا، يقدم العاملون في القطاع الطبي يد العون للمرضى، غير عابئين بالأخطار التي تحدق بهم، وتصل إلى حد الموت.
وكان من بين هؤلاء، ممرضة وصفت بأن لها "قلب من ذهب"، وزميل محبوب ونابض بالحياة.
 
وقضى هذان الاثنان أثناء تقديم العلاج لمرضى كورونا في بريطانيا التي يجتاحها الفيروس، على ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الأحد.
 
وقالت الصحيفة إن الممرضة والمسعفة جينلين كارتر ( 42 عاما)، الفلبينية الأصل، توفيت الجمعة، بعد أن قضت سنوات في خدمة المجتمع الويلزي، وكانت آخر جهودها في محاربة فيروس كورونا المستجد.
 
وكانت كارتر تعمل في مستشفى موريستون بمدينة سوانزي جنوب غربي ويلز، وتتبع المستشفى لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا "أن. أتش. أس".
 
ولم تكن هذه الممرضة تعمل في شروط مريحة أسوة بغيرها، لكن ذلك لم يمنعها من العمل الشاق في ظل أزمة كورونا.
 
وأصيبت جينلين بعدوى كورونا أثناء محاربة الفيروس قبل أيام قليلة، وتدهورت حالتها كثيرا، وحاول زملائها دون جدوى إنقاذ حياتها.
 
وذكر مارك مادمز مدير التمريض في مستشفى الذي كانت تعمل فيه الممرضة الراحلة أنها "كانت تبذل قصارى جهدها من أجل أي مريض.. كنت سيدة لطيفة ولها قلب من ذهب".
 
وكانت أرقام رسمية في بريطانيا كشفت الأسبوع الماضين عن نتائج صادمة تتعلق بإصابات العاملين في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد.
 
وقالت النتائج إن واحدا من بين كل 3 عاملين في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، ممن عمل في مجال مكافحة المرض أصيب به، بعد إجراء فحوصات واسعة لهم.
 
قصة الممرض مايكل
 
ومما يبرز الخطر الذي يلاحق هؤلاء العاملين في القطاع الطبي، قصة الممرض مايكل أليو، الذي توفي السبت في مستشفى جامعة هومرتون شرقي لندن.
 
وانضم مايكل إلى فريق عمل المستشفى عام 2007 وكان عضوًا رئيسيا في فريق وحدة العناية المركزة، التي تستقبل عادة الحالات الصعبة من مصابي فيروس كورونا.
 
وبعد إصابته بعدوى كورونا، ظل الممرض يعاني داخل المستشفى الذي يعمل به لعدة أيام قبل أن يرحل عن عالمنا.
 
وقالت الرئيسة التنفيذية للمستشفى، تريسي فليتشر، إن شخصية مايكل كانت حيوية (..) كان معروفا ومحبوبا جدا في المستشفى.
 
وأضافت أن زملاءه سيفتقدونه سواء في وحدة العناية المركزة أو المستشفى ككل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout