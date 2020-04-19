تركيا.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لتصبح الأعلى في الشرق الأوسط

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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، امس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 82329، لتصبح الأعلى في الإصابات بالشرق الأوسط متخطية إيران للمرة الأولى.

وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة، مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها المرض.

وصرح قوجة بأن 121 مصابا توفوا في تلك الفترة مما رفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 1890.

كما تعافى 10453 مريضا حتى الآن، علما أن عدد الفحوص التي أجريت في 24 ساعة بلغت 40520.

هذا، وقالت وزارة الداخلية إنها مددت القيود على السفر بين 31 مدينة لمدة 15 يوما إضافية اعتبارا من منتصف ليل امس السبت.

وبهذا الرقم الجديد، تجاوزت تركيا عدد الإصابات في إيران وتصدرت الدول المتضررة في الشرق الاوسط.

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، السبت، عن تسجيل 73 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات يوم أمس.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة ضحايا الوباء بلغت بذلك 5031 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ1374 حالة جديدة إلى 80868.