living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يهدد الصين بعواقب إذا كانت مسؤولة عن تفشي كورونا!

19
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت إنه يجب وأن تواجه الصين عواقب إذا كانت "مسؤولة عن عمد" عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لو كان خطأ فالخطأ خطأ. ولكن إذا كانوا مسؤولين عن عمد فأعني هنا أنه لا بد وأن تكون هناك عواقب"، لافتا إلى أن العلاقة مع الصين كانت طيبة "إلى أن فعلوا ذلك".

 

وتابع أن السؤال الذي يتعلق بالصين هو ما إذا كان ذلك خطأ خرج عن نطاق السيطرة أم أنها فعلت ذلك عن عمد.

 

وانتقد ترامب ومساعدون كبار الصين بحدة لافتقارها للشفافية بعد تفشي فيروس كورونا في إقليم ووهان.

 

وواصل ترامب يوم السبت التشكيك في حصيلة الوفيات من فيروس كورونا بالصين.

 

وكانت السلطات الأمريكية اتهمت مرارًا الصين بإخفاء بيانات انتشار فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص، أعلن عن ذلك في 15 أبريل/ نيسان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الذي أكد أن الفيروس ربما يكون من أصل طبيعي. بدوره، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالشفافية من بكين بشأن الأسباب الجذرية للوباء.

 

وفى وقت سابق، ردت وزارة الخارجية الصينية على مزاعم إخفاء المعلومات حول موضوع فيروس كورونا، وقالت إن بكين منذ البداية لديها موقف مفتوح ومسؤول فيما يتعلق بنشر البيانات حول وباء فيروس كورونا.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout