وفاة 110 اشخاص بسبب كورونا في اليونان وتسجيل 2235 اصابة

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اذاعة صوت اليونان - وليد الياس -



أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم السبت العظيم ، عن تسجيل 2 حالتي وفاة جديدتين في اليونان خلال ال 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 110 مائة وعشرة اشخاص، وهم 29 سيدة و81 رجلا ويعاني 88.8% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 72 عاما.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2235 مصابا، ومنهم 570 شخصا اصيبوا بها في الخارج و943 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 67 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 15 سيدة، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 39 شخصا من غرف العناية المشددة، واجري اكثر من 53290 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.