living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيل غيتس متورط بعد تصريحات زوجته...هل كان يستعد فعلاً أم أنه السبب؟

18
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فوشيا - بعد أن تحققت تنبؤاته بخصوص انتشار وباء سيحصد أرواح الآلاف من البشر حول العالم، يفاجئنا الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس بأنه كان قد أعد وزوجته خطةً لمواجهة النقص الحاد في الإمدادات الذي يمكن أن تسببه الجائحة.
 
وفي التفاصيل فإن مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، وزوجته ميليندا لم ينتظرا انتشار وباء مثل كورونا لإمداد أنفسهما بالمواد الغذائية إذ أنهما وضعا مخزونا احتياطيا من الطعام منذ سنوات.
 
وقالت ميليندا: "لقد تحدثنا حول هذا الأمر قبل عدة سنوات، وتساءلنا حول ما يمكن أن يقع في حال لم يكن هناك ما يكفي من الماء النظيف أو الغذاء، أين يمكننا أن نذهب، وماذا يمكن أن نفعل كعائلة؟ وتبعا لذلك، رأينا أنه من الواجب أن نتولى القيام بهذه الأمور بأنفسنا"، مضيفةً أنها وضعت كمية من الغذاء في الطابق السفلي من البيت.
 
وتابعت بالقول: "نحن جميعا في الوضع نفسه، لأن المرض يهدد الجميع"، مقرّةً بأن عائلتها تحظى بامتيازات كأي عائلة ثرية، لا سيّما أن عائلات كثيرة حول العالم تجد صعوبة في تأمين حاجياتها.
 
هذا الكلام أعاد بيل غيتس إلى الواجهة من جديد وسط اتهامه بأنه ربما يكون هو من صنع الفيروس وأن له يدا في هذا الأمر، خصوصاً بعدما أشار تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخراً، إلى أن موقف بيل غيتس حول كيفية مكافحة فيروس كورونا جعله هدفا مباشرا لنظريات المؤامرة المنتشرة عبر الإنترنت بشكل واسع النطاق.
 
ووجدت شركة التحليل أن نظريات المؤامرة التي تلقي باللوم على غيتس وصلت إلى أكثر 1.2 مليون منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبث التلفزيوني.
 
وبالعودة إلى ما جعل اسم بيل غيتس مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بجائحة كورونا، أنه وفي سنة 2010، كان بيل غيتس قد حذر من وباء وشيك في العالم، عقب انتشار فيروس "إتش وان إن وان" في سنة 2009، ليعود في عام 2018، ويشير إلى أن العالم ليس جاهزا بما يكفي للوباء المحتمل، وأضاف وقتها أن على العالم أن يحضر نفسه لمواجهة الأوبئة على غرار ما يحضّر نفسه لخوض الحروب.
 
وقال غيتس حينها إنه تعلم الاستعداد منذ الصغر لأي طارئ، فحين كان طفلا خلال الحرب العالمية الثانية، كان في الطابق السفلي للبيت، برميل من الغذاء والماء تحسبا لأي انقطاع.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout