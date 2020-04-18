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وفيات وإصابات كورونا بأميركا.. "قطار سريع" وأرقام كبيرة

18
APRIL
2020
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تخطت الولايات المتحدة الجمعة عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.
 
وباتت الولايات المتحدة التي أصبحت منذ نهاية مارس البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم، تسجل الآن 700 ألف و282 إصابة بكوفيد-19 و36 ألف و773 وفاة، حسب جونز هوبكنز.
 
واستنادا إلى أرقام الجامعة عند الساعة 00:30 بتوقيت غرينيتش الجمعة، سجلت البلاد 3856 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة ولكن هذا الرقم يشمل حالات وفاة "مرتبطة على الأرجح" بكوفيد-19.
 
وتوقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن يصل عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في الولايات المتحدة ما بين 60000 إلى 65000 ضحية.
 
وقال الرئيس الأميركي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة: "قمنا بإجراء ملايين الفحوصات لكشف فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن تكثيف إجراء اختبارات كورونا سيساهم في إعادة فتح البلاد.
 
وشدد ترامب على مواصلة دعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا، وقال: "شهدنا ارتفاعا كبيرا في أعداد الاختبارات لمواجهة الوباء".
 
وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن ترامب عن برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.
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