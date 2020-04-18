living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عمدة موسكو: توقعنا ارتفاع عدد إصابات كورونا في المستشفيات بـ3-4 مرات وهذا لم يحدث

18
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكر عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن سلطات المدينة توقعت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتم نقلهم للمستشفيات بـ3 أو 4 مرات، لكن ذلك لم يحدث.

وقال سوبيانين، في حديث لقناة "روسيا-1"، الجمعة: "حتى اليوم الحالي تم إشراك 37 مستشفى، أغلبها فدرالية أو تابعة لموسكو. ونهيك عن ذلك نفذ لدينا العدد تقريبا من المستشفيات الإضافية المستعدة لخوض المعركة ضد فيروس كورونا. ندرس حاليا جدول إدخالها في العمل وتوفير المساعدات الطبية الضرورية للمرضى".

وتابع سوبيانين: "توقعنا أن يحدث في نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل ارتفاع لعدد المرضى في المستشفيات بـ3 أو 4 مرات، لكن ذلك لم يحدث".

وأوضح عمدة موسكو أن هناك احتياط من عدة آلاف سرير في المستشفيات ما يمكن من التعامل مع مثل هذه الأعداد من المصابين دون أي توتر، لافتا إلى أنه بإمكان السلطات إشراك نحو 5 ألف سرير إضافي حال تطلبت الضرورة ذلك، وشدد على أنه لا يوجد أي نقص في هذا المجال.

وسجلت في روسيا حتى اليوم 30008 إصابات مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بما في ذلك 273 وفاة و2590 حالة شفاء.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة للوباء في البلاد حيث تم رصد 18105 مصابين في العاصمة، بما في ذلك 127 حالة وفاة.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout