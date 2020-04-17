روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا بإصابات كورونا على أساس يومي

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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الكلي إلى 32007 إصابات.

و أعلن مركز المعلومات الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 273 حالة، وتماثل للشفاء أكثر من 2500 شخص حتى الآن.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث تم تسجيل 1959 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 471 إصابة في المناطق التي تقع في ضواحي العاصمة، و424 إصابة في مدينة بطرسبورغ.

وسجلت روسيا ارتفاعا مطردا في الأيام الأخيرة في عدد المصابين، حيث ارتفع هذا العدد اليوم الجمعة بواقع 621 إصابة مقارنة باليوم السابق.

وكانت اللجنة الروسية لمكافحة فيروس كورونا، قد أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 3448 إصابة.