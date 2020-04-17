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جيروزاليم بوست: المغرب يعلق إجلاء الإسرائيليين بسبب خلاف مع الإمارات

17
APRIL
2020
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المغرب علق عملية إجلاء المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في أراضيه، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، إثر خلاف اندلع بينه والإمارات.
 
وادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن القرار المغربي جاء احتجاجا على توصل تل أبيب وأبوظبي إلى اتفاق على إجلاء مواطنيهما من المملكة برحلة مشتركة، دون التنسيق مع الرباط.
 
وأوضحت الإذاعة أن الإسرائيليين العالقين في المغرب كان من المتوقع أصلا أن يعودوا إلى بلادهم قبل عيد الفصح اليهودي الذي تستمر الاحتفالات به لمدة سبعة أيام اعتبارا من 15 أبريل، لكن عملية الإجلاء تعثرت إثر الحظر على دخول طائرات شركة "إل عال" الإسرائيلية المجال المغربي.
 
وتابع التقرير أن الإمارات التي قد أجلت من المغرب 180 من مواطنيها، ولا يزال 74 آخرون منهم في المملكة، تواصلت مع إسرائيل لتسوية القضية وعرضت تسيير رحلة إجلاء مشتركة بطائرة تابعة لها.
 
ووافقت تل أبيب على هذا الاقتراح، حسب التقرير، لكن هذا الاتفاق أثار غضب الحكومة المغربية التي لم يتم التشاور معها مسبقا بشأنه.
 
وزعمت الإذاعة أن دولة الإمارات حاولت تنسيق خطوات مماثلة مع عدة دول أخرى.
 
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الخلاف يأتي على خلفية تصاعد التوتر بين الرباط وأبوظبي في ظل تقارب المغرب مع قطر واتهام الإمارات بالإساءة إلى الملوك المغاربة.
روسيا اليوم
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