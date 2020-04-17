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الأردن يعزل العقبة تمهيدا لإعادة الحياة فيها

17
APRIL
2020
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قرر الأردن إغلاق محافظة العقبة، على ساحل البحر الأحمر، وعزلها عن باقي مناطق الأردنْ ابتداءا من الأحد القادم.
 
ويأتي القرار بالتزامن مع تخفيف إجراءات الحظر في محافظة العقبة، والسماح لبعض القطاعات التجارية بالعمل في أوقات محددة.
 
وواصل الأردن، الأربعاء، سجله المطمئن فيما يتعلق بعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في وقت أعلنت فيه سلطات البلاد مجموعة من الإجراءات "للتخفيف عن المواطنين".
 
وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إنه جرى خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 4 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 401.
 
وأشار إلى أن 15 حالة شفاء غادرت المستشفيات.
 
وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز مجموعة من الإجراءات "للتخفيف عن المواطنين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لن يتم رفع الحظر.
 
وأوضح الرزاز أن الحكومة ستخفف إجراءات العزل العام قريبا، بالسماح لمزيد من الشركات بالعودة إلى العمل، قائلا: "الإجراءات لن ترفع الحظر لكن سنمنح قطاعات معينة مزيدا من التسهيلات".
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