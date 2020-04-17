الأسود تستغل "إغلاق كورونا".. وتحتل طريقا بجنوب أفريقيا

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استغلت الأسود والحيوانات البرية الأخرى فترة الهدوء والسكينة في منتزه "كروغر" الوطني الشاسع في جنوب أفريقيا مع استمرار الإغلاق الصارم الذي فرضته البلاد في أعقاب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

والتقط حارس متنزه "كروغر" الوطني، ريتشارد ساوري، يوم الخميس، صورا لما لا يقل عن 8 أسود ولبؤات وبعض الأشبال الصغيرة، وهي تأخذ قيلولة على الطريق مباشرة خارج أحد أكواخ الراحة في المتنزه في ظل غياب شبه كامل للسياح والزوار والبشر عموما.

وقال المسؤول الإعلامي في المنتزه، إسحاق فالا، لشبكة "بي بي سي" إن "الأسود ستكون عادة في الأحراش لكنها حيوانات "ذكية للغاية وهي الآن تستمتع بحرية في المنتزه بدوننا"، مضيفا أن الأسود تحب الطريق لأنه جاف.

وفي تغريدة نشرت حسابها على تويتر، أوضح المتنزه أن الأسود لم تكن تتواجد عادة في المناطق المفتوحة للسياح، باستثناء اعتيادها على السيارات بشكل عام بالقرب من المخرج والمدخل المزدحم.

وفي وقت سابق من الأسبوع، التقط جان روساو، المسؤول في نادي "سكوكوزا" للغولف الموجود داخل المتنزه، مقاطع فيديو في الصباح الباكر وصورا لأسود وضباع في المنطقة الخضراء للملعب، فيما توقفت اللبؤات لشرب الماء من البرك في مضمار الملعب، فيما كانت تراقب وتلاحق الضباع.

وفي الأسبوع السابق له، كانت الكلاب البرية تقوم بجولة في ملعب الغولف، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

ولكن لم يكن كل شيء ورديا بالنسبة للحيوانات في المتنزهات الأخرى في جنوب أفريقيا، ففي مارس، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن صيادي وحيد القرن استغلوا الإغلاق وعدم وجود أشخاص وقاموا بعمليات صيد غير مشروع في ما كان عادة نقاطا سياحية ساخنة.