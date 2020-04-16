living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد "الزيارة المحرمة".. انتقادات لزوجة رئيس وزراء اليابان

16
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرضت زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تقرير ذكر أنها زارت ضريحا الشهر الماضي مع نحو 50 شخصا، الأمر الذي يزيد السخط الشعبي تجاه آبي بسبب أسلوب إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد.
  
وقال منتقدون إن نسبة تأييد رئيس الوزراء تأثرت، بسبب ما يشاع عن "استجابة متأخرة" لجائحة كورونا، واتهامات بأنه بدا غير مكترث لحجم الأزمة في منشوراته على مواقع التواصل.
 
وأصبحت آكي زوجة آبي موضوعا رائجا على "تويتر" في اليابان، الخميس، حيث جرى إعادة نشر تغريدات تضم اسمها أكثر من 17 ألف مرة بحلول منتصف النهار، بعدما ذكرت مجلة أسبوعية أنها زارت ضريحا جنوب غربي اليابان في 15 مارس، في خرق لقواعد العزل والتباعد الاجتماعي الخاصة بكورونا.
 
وكان ذلك بعد نحو أسبوعين من إصدار زوجها أمرا بإغلاق المدارس، ومطالبته منظمي الأنشطة والفاعليات بتقليصها أو إلغائها، لكن قبل إعلانه حالة الطوارئ.
 
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الياباني حتى الآن على طلب للتعقيب، كما لم يتسن لـ"رويترز" التواصل مع متحدث باسم آكي.
 
والاثنين، كشف استطلاع للرأي نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن شعبية حكومة آبي تراجعت إلى 39 بالمئة بانخفاض 4 نقاط مئوية.
 
وقال 75 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إن إعلان آبي الطوارئ في السابع من أبريل "جاء متأخرا جدا".
 
كما تعرضت آكي آبي، التي كثيرا ما تثير الجدل، لانتقادات بعد نشر صور لها أثناء مشاركتها في مشاهدة تفتح زهور الكرز، رغم مطالبة الناس بالبقاء في المنازل، لكن آبي دافع عنها وقال إنه كان تجمعا خاصا في أحد المطاعم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout