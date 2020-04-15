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كيف تعزز سرعة الإنترنت أثناء عملك من المنزل؟

15
APRIL
2020
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 اضطر ملايين الأشخاص حول العالم إلى العمل من المنزل في الفترة الأخيرة نتيجة للقيود التي فرضتها الكثير من الدول على الحركة بعد تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الأمر الذي تسبب في ضغط شديد على الإنترنت وتأثر سرعته بشكل كبير.

وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد قدمت شركة «أوفكوم» المعنية بتنظيم خدمات الاتصالات والإعلام في بريطانيا عدة نصائح يمكن للناس من خلالها تحسين سرعة الإنترنت أثناء العزل المنزلي.
وهذه النصائح هي:


- قم بإجراء مكالماتك من الخط الأرضي:
تنصح «أوفكوم» الأشخاص بإجراء مكالماتهم الهامة من الخط الأرضي بدلاً من إجرائها باستخدام الجوال، الذي يزيد من الضغط على شبكات الاتصالات بالبلاد، الأمر الذي يؤثر على سرعة الإنترنت بشكل ملحوظ.


- أبعد جهاز «الراوتر» عن باقي الأجهزة:
تنصح الشركة بوضع موزع الإنترنت (الراوتر) بعيداً قدر الإمكان عن الأجهزة الأخرى بما في ذلك الهواتف اللاسلكية وأجهزة مراقبة الأطفال ومكبرات صوت وأجهزة التلفزيون.
وأشارت الشركة إلى ضرورة أن يتجنب الناس استخدام أجهزة الميكروويف في الوقت نفسه الذي يستخدمون فيه خدمة الإنترنت اللاسلكي (الواي فاي) الخاصة بهم، مؤكدة أن الميكروويف يقلل من إشارات هذه الخدمة.


- افصل الأجهزة غير المستخدمة:
أكدت الشركة على أهمية فصل الأجهزة المتصلة بـ«الواي فاي» مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية في حال عدم استخدامها، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة تؤثر بشكل كبير على سرعة الإنترنت.


- جرب الاتصال السلكي بدلاً من اللاسلكي:
للحصول على أفضل سرعة للإنترنت، تنصح شركة «أوفكوم» بتوصيل أجهزة الكومبيوتر بـ«الراوتر» سلكياً عن طريق استخدام كابل الإيثرنت «ethernet cable» بدلاً من الاعتماد على خدمة «الواي فاي».

الشرق الأوسط
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