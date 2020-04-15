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على مشارف الـ100 عام ويجمع الملايين لمحاربة كورونا

15
APRIL
2020
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تمكن محارب بريطاني متقاعد شارف على دخول عامه المائة، من جمع 3.1 مليون جنيه إسترليني، لدعم ومساعدة الطواقم الطبية في بلاده على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
 
وأوضح توم مور الذي كان قائد دبابة في الحرب العالمية الثانية، أنه قرر أن يجمع الأموال لتقديهما إلى هيئة الصحة الوطنية من خلال المشي 100 مرة حول حديقة منزله، التي يبلغ طولها 25 مترا.
 
وتعهد مور خلال حملته أن يتم تلك الدورات المئة قبل أن يبدأ عامه المئة، في الثلاثين من أبريل الجاري، وذلك بالاستعانة بجهاز مشي يتعكز عليه لإنجاز المهمة الشاقة بالنسبة له بسبب عمره وظروف مرضه.
 
واستطاع "كابتن توم" كما يحب أن يطلق عليه، أن ينجز  10 لفات في اليوم، بحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية.
 
وكان توم يسعى إلى جمع  ألف جنيه أسترليني، وهو ما أنجزه في أول يوم من حملته، وفي اليوم الثاني وصل المبلغ إلى 100 ألف.
 
وبعدها بيوم تمكن العسكري السابق من جمع 250 ألف جنيه إسترليني، وبحلول مساء الثلاثاء كان أكثر من 140 ألف مشجع ومؤيد لتوم قد تبرعوا بأكثر من 3.1 مليون جنيه إسترليني ( 3.88 مليون دولار).
 
وأشاد توم بالطواقم الصحية في البلاد لدورها في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا في مقابلة تلفزيونية إن "جيشنا هذه المرة يرتدي ملابس الأطباء والممرضين".
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