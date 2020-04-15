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بعد أيام.. الهند تخفف "قيود كورونا"

15
APRIL
2020
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أعلنت الهند، الأربعاء، نيتها تخفيف بعض قيود الإغلاق التي فرضتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بدءا من 20 أبريل الجاري.
 
وتسعى نيودلهي من وراء هذا الإجراء إلى استئناف الإنتاج الصناعي والزراعي في المناطق الريفية، بهدف تخفيف معاناة الملايين من الفقراء، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
 
وأصدرت وزارة الداخلية الهندية إرشادات ستسمح أيضا بتشييد الطرق والمباني في المناطق الريفية، علاوة على السماح بنقل البضائع بين الولايات، الضرورية منها وغير الضرورية.
 
وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد على إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تمديد الإغلاق 3 أسابيع في البلاد حتى 3 مايو المقبل، لمكافحة وباء فيروس كورونا الذي حصد حتى الآن أرواح 377 شخصا، مع وجود أكثر من 10 آلاف إصابة في البلاد.
 
ويقضي الإغلاق الحكومي بتقييد تحركات المواطنين، على ألا يغادروا منازلهم إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو شراء الحاجيات الأساسية مثل الغذاء والدواء.
 
واحتج عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الذين يعيشون على أجورهم اليومية، على إجراءات الحكومة.
 
ويعيش أكثر من 60 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، في قرى، ويعتمدون إلى حد كبير على الزراعة.
 
وبحسب الإرشادات الجديدة، سيتم السماح بإنتاج الفحم والمعادن والنفط، ويمكن استئناف تصنيع أجهزة تكنولوجيا المعلومات والسلع الأساسية.
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