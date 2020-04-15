وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي جامعة جونز هوبكنز، التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس الملقب بـ"عدو البشرية"، أن وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2228 شخصاً في الولايات المتحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 25.757 وفاة.

وكانت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة قد تراجعت نسبيا خلال اليومين الماضيين، إذ بلغت، الاثنين، 1509 حالة وفاة، بينما كانت في اليوم السابق (1514 وفاة).

ولامست الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا مليوني حالة حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات العالمية نحو 125 ألف وفاة.

وتم، إجمالا، تشخيص أكثر من 600 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا للأرقام التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد تحدث سابقا عن أيام مروعة تنتظر الأميركيين في مواجهة كورونا، مشيرا إلى ارتفاع متوقع بعدد الإصابات، وقد أشار في آخر تصريحاته، الثلاثاء، خلال مؤتمره اليومي بشأن تطورات كورونا، إلى أن الأميركيين سيواصلون "معركة مواجهة" الفيروس.