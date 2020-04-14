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ترامب يجيب على السؤال الأهم: متى يعلن قرار "فتح البلاد"؟

14
APRIL
2020
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أجاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، على عدد من الأسئلة المهمة بشأن تعامل بلاده مع تطورات أزمة فيروس كورونا، وخطة إعادة فتح البلاد.
 
وقال ترامب، خلال مؤتمره اليومي بشأن تطورات الأزمة: "نحن قريبون جدا من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد.. ونأمل ان يكون هذا قبل الموعد المقرر".
 
وأوضح الرئيس الأميركي أن الجميع سيعرف، خلال الأيام القليلة المقبلة، الموعد الذي يريده لإعادة فتح البلاد.
 
وكان ترامب قد أعلن سابقا أنه يريد إعادة الولايات المتحدة للحياة الطبيعية بالتزامن مع عيد الفصح، لكن أمنيات الرئيس الأميركي لم تتحقق بسبب الزيادة المطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
 
وأظهر إحصاء، جمعته رويترز، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 23 ألفا، الاثنين، بينما قال مسؤولون إن المرحلة الأسوأ ربما انتهت، وإن التفشي قد يبلغ ذروته هذا الأسبوع.
 
وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين دول العالم.
 
وفي هذا الصدد أشار ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بات شبه ثابت، وذلك بعد أيام من الارتفاع المستمر.
 
كما أعلن الرئيس الأميركي أنه يريد اتخاذ قرار بشأن رفع قيود السفر مع أوروبا "في الوقت الصحيح".
 
وقال إنه سيتخذ قرارا قبل نهاية هذا الأسبوع بشأن التمويل الأميركي لـمنظمة الصحة العالمية، التي وجه له اتهامات سابقا بالتقاعس، و"الانحياز" إلى مواقف الصين في أزمة كورونا.
 
كما أعاد الرئيس الأميركي التأكيد على أنه اتخذ قرار إغلاق البلاد "في الوقت المناسب"، قبل حدوث وفيات بالفيروس على الأراضي الأميركية، في رد مبطن على انتقادات بشأن تهوينه سابقا من خطورة الوباء.
 
وتفرض السلطات الأميركية منذ أسابيع قيودا واسعة ألزمت الناس في مناطق كثيرة من البلاد بالبقاء في بيوتهم لكبح انتشار الفيروس، مما سبب أضرارا اقتصادية فادحة.
 
وبدأ المسؤولون والمشرعون يناقشون متى قد يتم البدء في إعادة فتح بعض القطاعات.
 
وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حوالي 570 ألفا حتى اليوم الاثنين، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم أكثر من 1.8 مليون.
 
 
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