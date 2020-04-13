ماكرون: الاغلاق العام سيستمر حتى ١١ أيار

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أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن الاغلاق العام في البلاد سيستمر حتى ١١ أيار بهد الحد من انتشار فيروس كورونا، لافتاً الى انه يجب على الجميع الامتثال للقوانين والتوجيهات حتى تتمكن فرنسا من مواجهة الفيروس.

وأشار ماكرون الى ان المستشفيات تعاني ضغطا هائلا، لأن فرنسا لم تكن مستعدة بشكل كاف لمواجهة كورونا، مؤكداً ان الطواقم الطبية لم توفر جهدًا إلا وبذلته في مواجهة الفيروس.

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده شهدت في الأيام الماضية انخفاضًا في عدد المصابين ممن يدخلون العناية المركزة، مشيراً الى ان الدولة ستوزع 10 آلاف جهاز تنفس اصطناعي على كامل أقاليم البلاد.