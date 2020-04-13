بالصورة - وفاة فنان كوميدي بفيروس كورونا

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توفي نجم الكوميديا العالمي تيم بروك تايلور، الشهير بالمسلسل الكوميدي ذا غوديز “الأشياء الجيدة”، عن 79 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال وكيل أعمال الفنان في بيان: “ببالغ الحزن والأسى الشديدين نعلن وفاة تيم في وقت مبكر اليوم جراء الإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف: “سنتذكره كثيرًا ويجب أن نذكر فقط برامجه المشهورة مثل ذا غوديز وأيم سوري أي دونت نو، كان لديه بالطبع الكثير الكثير من المعجبين الذين كان يعاملهم بمرح دائمًا حتى بعد إنهائه التدريبات الطويلة والمرهقة والتسجيلات.”



وقالت صديقة الفنان البريطاني جودي غرايم غاردن: “إنني حزينة للغاية بسبب فقدان زميل عزيز وصديق مقرب لأكثر من 50 عامًا.



ولد بروك تايلور، في بوكستون وسط إنجلترا عام 1940، ليغادر أهله وأحبته بعد إصابته بمرض كوفيد 19 ويترك وراءه زوجته كريستين وابنيه بن وإدوارد.

بدأ تايلور مسيرته الفنية في مجموعة فوتلايتس الشهيرة بجامعة كامبريدج، ثم انتقل للعمل في الإذاعة في برنامج أنا آسف، سأقرأ ذلك مرة أخرى.

ودخل عالم التلفزيون في عام 1967 في مسلسل “أخيرا، عرض 1948″، حيث قام بدور البطولة جنبا إلى جنب مع جون كليز وغراهام تشابمان.



وعرف عن بروك تايلور إسهاماته في المسلسلات الكوميدية البريطانية، حيث عمل خلال حياته المهنية في الراديو والتلفزيون والسينما والمسرح على مدى أكثر من نصف قرن.