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روسيا تسجل ارتفاعا يوميا قياسيا جديدا في إصابات كورونا

13
APRIL
2020
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سجلت روسيا الاثنين 2558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع يومي قياسي يقفز بإجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 18328 حالة.
 
وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا، إن عدد المتوفين من المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، بلغ 148 شخصا حتى الآن بعد أن سجلت 18 وفاة الليلة الماضية.
 
وكانت سلطات العاصمة الروسية قد حذرت الجمعة من أن قدرات أجهزة الصحة في موسكو تبلغ "حدودها القصوى" مع ارتفاع حالات الإصابات بكورونا.
 
وفي بيان صادر عن مركز عمليات مكافحة كوفيد-19 في موسكو، قالت مساعدة رئيس بلدية العاصمة أنستازيا راكوفا : "ارتفع عبء الأجهزة الصحية بشكل حاد. حاليا، بلغت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف حدودها القصوى".
 
من جهته، اعتبر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في حوار مع وكالة ريا نوفوستي أن روسيا لم تبلغ بعد ذروة الوباء، وقال "لم نبلغ بعد الذروة، نحن في مكان ما في بداية الذروة ولسنا حتى في منتصفها".
 
وأطلقت موسكو الاثنين نظام أذونات تنقل إلكترونية لتعزيز مراقبة الالتزام بإجراءات العزل في العاصمة الروسية.
 
وهذه الأذونات التي يمكن الحصول عليها عبر تقديم طلب إلكتروني على موقع البلدية، تشمل التنقلات بالسيارة أو وسائل النقل العام للتوجه على سبيل المثال إلى العمل أو الطبيب أو المنزل الريفي.
 
وسيتمكن سكان موسكو من التنقل سيرا على الأقدام بحرية للتوجه إلى محلات البقالة، لكن البلدية حذرت من أنها ستعمد عند الضرورة إلى تشديد النظام ليشمل هذه التنقلات أيضا حتى ضمن الحي السكني.
 
ويعفى من هذا النظام الموظفون البلديون، والعسكريون والقضاة والمحامون وكتاب العدل والصحافيون في تنقلاتهم المهنية.
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