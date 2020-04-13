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الصين تعود لـ"دائرة الخطر" مع كورونا.. وتهديد من روسيا

13
APRIL
2020
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أعلنت الصين أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ نحو 6 أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات، التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19".

وتم الإعلان عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، بزيادة عن 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3341 حالة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، الاثنين، أن 98 من الحالات الجديدة لأشخاص دخلوا الصين من بلد آخر في زيادة قياسية جديدة وبارتفاع عن 97 حالة تم تسجيلها قبل يوم، وتراجع عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض إلى 61 من 63 قبل يوم.

وأعلن إقليم هيلونغ جيانغ المجاور لروسيا بشمال شرق الصين 56 حالة إصابة جديدة منها 49 حالة من روسيا.

وأشارت المدن الصينية القريبة من الحدود مع روسيا، الأحد، إلى أنها ستشدد القيود على الحدود وإجراءات العزل الصحي للقادمين من الخارج.

 

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