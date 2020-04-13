وزير مصري يكشف مصدر تفشي فيروس كورونا في البلاد

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قال وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، أن فيروس كورونا بدأ يتفشى في مصر الشهر الماضي بسبب عدوى تسببت بها سيدة أمريكية في الأقصر.





وأوضح الوزير في تصريح لـ"قناة الحياة" نقله موقع "اليوم السابع" أن السيدة الأمريكية نقلت العدوى "إلى 56 شخصا، وكان ذلك بداية تصاعد الأعداد في مصر".

وأضاف: "بدأنا نستفيد من تجارب الدول الأخرى في كيفية التعامل مع الأزمة في حالة التصاعد"، مشيرا إلى أن "بعض الدول عجزت عن مواجهة أزمة فيروس كورونا بسبب عدم استعدادها لذلك، وكذلك استهتار البعض من الشعب أدى إلى انتشار المرض".

ووصل عدد الإصابات في مصر رسميا إلى 2065 إصابة بكورونا، فيما سقط 146 شخصا ضحية للفيروس.