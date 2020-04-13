قادة الحرس الثوري في إيران يتبرعون بـ20% من رواتبهم لصالح المتضررين من كورونا

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أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أن قادة الحرس خصّصوا 20% من رواتبهم لصالح المتضررين من كورونا في البلاد.

وأضاف العميد شريف أمس، أنه "في ضوء المناورة التي أطلقتها قوات التعبئة الشعبية (البسيج) بعنوان "المساعدات الإيمانية" وتلبية لتوجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية (دام ظله)، لدعم الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك، فقد قرر قادة الحرس الثوري أن يخصصوا 20% من رواتبهم الشهرية لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم جراء انتشار كورونا داخل البلاد".

ولفت، إلى أن "جميع المنتسبين للحرس أكدوا استعدادهم أيضا للمساهمة في هذه المناورة الإيمانية".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور أعلن أمس أن عدد الإصابات بكورونا في إيران، بلغ لغاية ظهر اليوم الأحد 71 ألفا و686 شخصا، والمتوفين 4474 شخصا، وأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 ألفا و894 شخصا.