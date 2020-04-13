محامية أسانج: أنجبت منه طفلين خلال لجوئه بسفارة الإكوادور في لندن

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قالت المحامية الجنوب أفريقية ستيلا موريس لصحيفة بريطانية يوم الأحد إنها أنجبت طفلين من موكلها جوليان أسانج مؤسسس موقع (ويكيليكس) خلال لجوئه في سفارة الإكوادور في لندن رافضا طلب تسليمه.

وقالت صحيفة ميل أون صنداي إن المحامية (37 عاما) ارتبطت بأسانج منذ عام 2017.

وقالت الصحيفة إن أسانج ومحاميته أنجبا طفلين عمر أحدهما عام والأخر عامان وإن ستيلا حملت بهما عندما كان أسانج في السفارة موضحة أن الأمر بقي سرا على وسائل الإعلام التي كانت تغطي قضيته وأجهزة المخابرات التي ترصد أنشطته.