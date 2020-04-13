محامية أسانج: أنجبت منه طفلين خلال لجوئه بسفارة الإكوادور في لندن

قالت المحامية الجنوب أفريقية ستيلا موريس لصحيفة بريطانية يوم الأحد إنها أنجبت طفلين من موكلها جوليان أسانج مؤسسس موقع (ويكيليكس) خلال لجوئه في سفارة الإكوادور في لندن رافضا طلب تسليمه.
وقالت صحيفة ميل أون صنداي إن المحامية (37 عاما) ارتبطت بأسانج منذ عام 2017.
وقالت الصحيفة إن أسانج ومحاميته أنجبا طفلين عمر أحدهما عام والأخر عامان وإن ستيلا حملت بهما عندما كان أسانج في السفارة موضحة أن الأمر بقي سرا على وسائل الإعلام التي كانت تغطي قضيته وأجهزة المخابرات التي ترصد أنشطته.
ونشرت الصحيفة صورا لأسانج مع طفل قيل إنه ابنه الأكبر والذي قالت الصحيفة إنه تم تهريبه إلى السفارة ليراه أبوه.
وشاهد أسانج ولادة الطفلين عبر دائرة تلفزيون مغلقة.
وتم إخراج أسانج المولود في أستراليا من السفارة في العام الماضي بعد مواجهة استمرت سبع سنوات، وهو مسجون الآن في بريطانيا ويقاوم تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهم القرصنة الإلكترونية والتخابر.
ويقول مؤيدوه إن القضية الأمريكية ضده سياسية وإنه لا يمكن أن يلقى محاكمة عادلة هناك.
وقالت موريس إنها قررت أن تتحدث الآن لأنها تخشى إصابة أسانج بفيروس كورونا في السجن. وقالت للصحيفة ”أحب جوليان بشدة وأتطلع إلى زواجنا“.
رويترز