الليرة التركية تشهد هبوطاً أمام الدولار بعد استقالة وزير الداخلية!

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تراجعت الليرة التركية واحدا بالمئة في المعاملات الآسيوية اليوم الأحد، ملامسة 6.8 أمام الدولار لفترة وجيزة، بعد إعلان وزير الداخلية سليمان صويلو إستقالته.

وجرى تداول العملة عند 6.76 للدولار عند الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش.

ولامست الليرة مستويات لم تشهدها منذ أزمة عملة واجهتها البلاد في 2018، على خلفية تفشي فيروس كورونا في تركيا الشهر الماضي.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

رويترز