كورونا - اليونان : وفاة 98 شخصا وعدد المصابين وصل الى 2114

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الاحد ، عن تسجيل خمس 5 حالات وفاة جديدة في اليونان خلال 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 98 شخصا ومعدل عمر الوفيات 72 عاما وهم 26 سيدة و 72 رجلا، و88.8 % منهم يعانون من امراض مزمنة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2114 مصابا ومنهم 542 شخصا اصيبوا في الخارج و819 شخصا اصيبوا من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بيفروس كورونا. ويتلقى 76 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة ، ومنهم 15 سيدة ، ومعدل العمر 67 عاما 80 % منهم رجال، و67 % منهم لديهم امراض مزمنة . وخرج 15 شخصا من غرفة العناية المشددة، واجري 42261 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.