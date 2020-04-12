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مفاجأة تتعلق بمؤسس "ويكيليكس"

12
APRIL
2020
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كشفت محامية جوليان أسانج في مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، أنهما أنجبا ولدين منها عندما كان لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن.

 

وقالت ستيلا موريس المحامية المتحدرة من جنوب أفريقيا أن الاسترالي الذي تطلب الولايات المتحدة تسلمه لمحاكمته بتهمة التجسس، هو والد ابنيها الذين يبلغان من العمر سنتين وسنة واحدة.

ونشرت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني صورا لأسانج مع ابنيه ومقابلة مع ستيلا موريس التي تروي خصوصا أنها "وقعت في حب" جوليان أسانج قبل خمس سنوات وأنهما ينويان الزواج.

 

وأوضحت المحامية أنها اختارت كشف وجود الطفلين غابريال وماكس لأنها "تخشى أن تكون حياة أسانج في خطر إذا بقي في بلمارش" السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة في العاصمة البريطانية، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

 

وكان القضاء البريطاني رفض في نهاية آذار الإفراج عن أسانج شرط وضعه تحت مراقبة قضائية، معتبرا أن هناك "أسبابا جدية للاعتقاد" أنه قد لا يلبي استدعاءات المحكمة في المستقبل.

 

وكتب موقع ويكيليكس في تغريدة على "تويتر" أن صديقة أسانج "الأم لطفلين صغيرين، تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى الإفراج عنه وعن سجناء آخرين ضعفاء بينما يسبب فيروس كورونا المستجد دمارا في السجون".

 

وعلّق القضاء البريطاني حتى 18 أيار النظر في طلب تسليم مؤسس ويكيليكس الملاحق في الولايات المتحدة لنشره اعتبارا من 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية حول نشاطات أميركية عسكرية.

وتتهم الولايات المتحدة أسانج بتعريض مصادر للاستخبارات الأميركية للخطر، بينما يرى محامو أسانج أن القضية سياسية وتستند إلى "أكاذيب".

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