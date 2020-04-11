اليونان: وفاة 93 شخصا بسبب بفيروس كورونا وعدد المصابين 2081

A + A -

أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل ثلاث 3 حالات وفاة جديدة في اليونان خلال 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 93 شخصا ومعدل عمر الوفيات 73 عاما وهم 26 سيدة و 67 رجلا، و90% منهم يعانون من امراض مزمنة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2082 مصابا ومنهم 535 شخصا اصيبوا في الخارج و796 شخصا اصيبوا من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بيفروس كورونا. ويتلقى 75 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة ، ومنهم 15 سيدة ، ومعدل العمر 67 عاما 80 % منهم رجال، و67 % منهم لديهم امراض مزمنة . وخرج 15 شخصا من غرفة العناية المشددة، واجري 37327 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.



وذكر تسيودراس ان التقييد باجراءات تقليص خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في اليونان يحقق نتائج جيدة ، لكنه شدد على اهمية التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والبقاء في المنزل، وممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة لمدة 30 دقيقة شريطة المحافظة على مسافة التباعد الامنة وهي مترين 2 وتفادي الاختلاط الاجتماعي، وبقاء المسنين في المنازل وتقيدهم بالتباعد الاجتماعي بهدف حمايتهم من الاصابة بفيروس كورونا.