كورونا يقتحم قصرا رئاسيا

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أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة 20 شخصا على الأقل من موظفي القصر الرئاسي في كابل بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت قناة "طلوع نيوز" أمس الجمعة أنها اطلعت على وثائق تنص على أن نتائج 20 من أصل 517 فحصا لكورونا خضع لها موظفو القصر الرئاسي جاءت إيجابية.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها، إن 10 فرق طبية شرعت منذ ذلك الحين في أخذ العينات من المسؤولين والموظفين الآخرين في القصر الرئاسي بغية الكشف عن نطاق انتشار العدوى فيه.

ولم تكشف القناة عما إذا كان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد خضع للفحص.

وسجلت في أفغانستان حتى الآن 18 وفاة و555 إصابة مؤكدة بكورونا.