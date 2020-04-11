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بالصورة - من ايجابيات كورونا وبعد أكثر من 30 عاماً.. الهند ترى جبال الهمالايا إثر اختفاء التلوث!

11
APRIL
2020
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CNN-

 على مدى أكثر من 30 عاماً، لم يتمكّن سكان الهند من رؤية سلسلة جبال الهمالايا وقمّتها بسبب التلوث. إلّا أن هذا الأمر انتهى اليوم، إذ انكشفت هذه الجبال ومعها قمّة "إيفريست" التي تعتبر الأعلى على سطح الكرة الأرضية.

ومؤخراً، فإنّ معظم سكان مدينة جالاندهار في ولاية البنجاب، تمكنوا من معاينة الجبال بالعين المجرّدة، والتقطوا الصور لها من بيوتهم البعيدة. وما ساهم في هذا الامر، هو الإغلاق المفروض في الهند بسبب تفشي "كورونا"، والذي قلل استخدام السيارات والطائرات والقطارات والأعمال الملوثة للبيئة. وكل ذلك، ساهم في انخفاض معدلات التلوث بشكل كبير، وتسبب بزيادة واضحة في جودة الهواء في الهند.

وبحسب التقارير، فإنه من اليوم الأول للإغلاق المفروض، بدأت جودة الهواء تظهر تحسناً، حيث هبط الرقم المسجل لجودة الهواء في أول 3 أيام إلى 75 ملليغراما لكل متر مكعب، مع العلم أن "مؤشرات جودة الهواء، يعتبر التلوث طفيفاً لما دون 50 ملغ لكل متر مكعب، في حين تعتبر الأرقام ما بين 52 الى 100 مؤشر تلوث متوسط".

وتقول منظمة الصحة العالمية أنّ "الحد الآمن لتلوث الجو يجب أن يكون دون 20 ملغ لكل متر مكعب". ومع هذا، فإنّه في الهند، تكشف المؤشرات أرقاماً تتجاوز الحد الأدنى (20 ملغ لكل متر مكعب) بـ 5 أضعاف.

 

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