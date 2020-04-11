تطورات كورونا.. أبرز ضربات "عدو البشرية" في 24 ساعة

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أسفر انتشار فيروس كورونا المستجدّ عن وفاة ما لا يقل عن 100,859 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس"، الجمعة، الساعة 19,00 ت غ، استناداً إلى مصادر رسمية.



وشخصت رسميا أكثر من 1,664,110 إصابات في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي وباء كورونا.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 335,900 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتوفي منذ حصيلة الأمس بالتوقيت نفسه (19,00 ت غ) 7,156 شخصا، وتأكدت إصابة 96,515 آخرين حول العالم.

وفيما يلي أبرز تطورات الوباء بآخر 24 ساعة..

دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى توخي الحذر بخصوص رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، كما حذرت من أن الوضع يتفاقم في أفريقيا.

أظهر إحصاء لرويترز أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 18100 شخص، على الرغم من وجود مؤشرات على أن بقاء الأميركيين في منازلهم ساهم في الحد من الإصابات الجديدة بالفيروس.

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء مرض كوفيد-19 ارتفع 980 حالة إلى 8958، في أكبر زيادة يومية حتى تاريخه.

ارتفعت أعداد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا بواقع 570 وفاة، بانخفاض عن 610 وفاة يوم الخميس.

وقالت السلطات الصحية في هولندا إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 1335 حالة ليصل العدد إلى 23097 مع تسجيل 115 وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وتم فرض إجراءات العزل العام على جزء من السفينة.

وسجلت مصر 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما رصدت 95 إصابة جديدة.

وزاد عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 107 حالات، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1448 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن إجمالي عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في اليابان بلغ 6003.

وأعلنت سنغافورة تسجيل 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 2108.

كما تجاوز عدد الوفيات من جراء الفيروس في البرازيل عتبة الألف، وفق ما أفادت وزارة الصحة في أكثر البلاد تضررا من الجائحة في أميركا اللاتينية.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 19638 إصابة مؤكدة و1057 وفاة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا زادت 4747 حالة وتوفي 98 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1006.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية أن إسطنبول وأنقرة ومدنا أخرى كبيرة سيتم إغلاقها لمدة يومين اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لمكافحة انتشار مرض كوفيد-19 وذلك في الوقت الذي زاد فيه عدد المتوفين بالمرض على الألف.

ومنذ الساعة السابعة من مساء الخميس بتوقيت غرينتش، أعلن جنوب السودان أول وفاة مرتبطة بالفيروس على أراضيه. كما أعلن اليمن عن أول إصابة بالفيروس لديه.

وبلغت الحصيلة الجمعة الساعة 19,00 ت غ 70,270 وفاة من أصل 857,822 إصابة في أوروبا، و18,581 وفاة من أصل 508,536 إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و4,621 وفاة من أصل 131,293 إصابة في آسيا، و4,503 وفاة من أصل 92,743 إصابة في الشرق الأوسط، و2,131 وفاة من أصل 53,632 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و691 وفاة من أصل 12,699 إصابة في أفريقيا و62 وفاة من أصل 7,386 إصابة في أوقيانيا.