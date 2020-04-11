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أميركا تعود لألفي وفاة يوميا.. وتجاوز إيطاليا "مسألة وقت"

11
APRIL
2020
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عاودت أرقام الوفيات بفيروس كورونا ارتفاعها بالولايات المتحدة، بعد يومين من الانخفاض النسبي. 
 
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، الجمعة، وفاة أكثر من 2100 وفاة من جرّاء الفيروس الفتاك في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.
 
وسجلت الولايات المتحدة في الإجمال 18,586 حالة وفاة، وبذلك تقترب إلى حد كبير من حصيلة الوفيات التي سجلتها إيطاليا (18,849 وفاة)، علما بأن أرقام الوفيات في إيطاليا التي تتصدر العالم حتى الآن بدأت في التراجع النسبي مؤخرا.
 
وجاءت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بعدما تراجعت أرقام الوفيات بالوباء إلى 1783 شخصاً، الخميس، أي أقل بـ190 حالة وفاة من اليوم السابق.
 
وكانت الولايات المتحدة سجلت ليومين متتاليين وفاة حوالي ألفي شخص بسبب كورونا، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.
 
والخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده تشهد حاليا ذروة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الأميركيين يمضون قدما لهزيمة الفيروس الفتاك.
 
وأوضح ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن تطورات فيروس كورونا، أنه يجرى تقييم 19 عقارا لفيروس كورونا.. وهناك 26 أخرى على طريق "التجربة السريرية".
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